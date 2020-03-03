Подписаны законы на ограничение распространения продукции с высоким содержанием никотина и его производных

2 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал два закона Чувашской Республики, направленных на ограничение свободного распространения продукции с высоким содержанием никотина и его производных.

Так, законом «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики» устанавливается запрет на распространение среди несовершеннолетних бестабачной никотиносодержащей продукции.

По оперативной информации, в последнее время возросло употребление несовершеннолетними бестабачных изделий сосательного и жевательного характера с высоким содержанием никотина и (или) его производных, в отношении которых федеральным законодательством в настоящее время запрет не установлен, что способствует свободному распространению данной продукции.

Изделие «снюс» выполнено на основе смеси растительных волокон (трав) и иных веществ, пропитанных никотином. В силу статьи 6 Технического регламента на табачную продукцию содержание никотина в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) в дыме одной сигареты (с фильтром и без фильтра) не может превышать 1,0 мг/сиг. В то время как в одной порции бестабачного «снюса» содержится 10-20 мг никотина.

Данный вид бестабачных изделий подросток может свободно купить как через сеть Интернет, так и в магазине. Из-за большой дозы никотина зависимость может наступить уже после первого или второго употребления, причем большая доза никотина влечет за собой также и отравления.

Законом «О внесении изменения в статью 244 Закона Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» вводится дополнительная ответственность не только за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и иной бестабачной никотиносодержащей продукции, но и за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления, а также использование и распространение упомянутой продукции на территориях и в помещениях организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, в транспортных средствах общего пользования, а также на детских площадках.

Оба закона направлены на оперативное решение проблемы потребления молодежью «снюсов», сбережение здоровья и жизни подрастающего поколения. Они вступают в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

