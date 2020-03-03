Нужно не просто освоить деньги, а сделать реальные дела

Вернутся ли муниципалитетам средства, которые были распределены им в конце прошлого года за эффективную работу? Этот вопрос был поднят председателем Комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергеем Павловым в ходе встречи, прошедшей 2 марта с участием врио Главы Чувашии и парламентариев. По словам Сергея Павлова, из-за неготовности проектов, многие не успели освоить деньги, их пришлось вернуть в республиканский бюджет. Сейчас районные администрации активно готовят проекты.



Как отметил руководитель Минфина Чувашии, муниципалитетам направят денежный транш в размере 1,5 млрд рублей на ремонт дворовых территорий, а также почти 329 млн рублей на ремонт школ. Кроме того, вернутся средства на объекты, входящие в мероприятия нацпроектов, и на готовые проекты. А врио Главы Чувашии напомнил, что на уровне Минстроя Чувашии запущен процесс централизации сопровождения и ввода объектов в эксплуатацию. Он также подчеркнул, что сегодня стоит задача не просто освоить деньги, а сделать реальные дела, которые будут ощутимы для людей.