Минстроем Чувашии объявлен отбор подрядных организаций для проведения работ по капремонту

Минстроем Чувашии объявлен предварительный отбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения следующих видов работ:

а) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;

б) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

в) по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

г) по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования;

д) по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования;

е) выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

ж) оказание услуг по осуществлению строительного контроля.

Заявки принимаются до 26 марта 2020 г.

Участники, прошедшие предварительный отбор, будут включены в реестр квалифицированных подрядных организаций.

С конкурсной документацией можно ознакомиться в Единой информационной системе в сфере закупок и на электронной площадке РТС-Тендер.

По возникающим вопросам обращаться по телефону (8352) 64-22-16 — Кириллов Андрей Владимирович.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.