В приемной Президента РФ в Чувашии состоится «горячая линия» по пенсионным и социальным вопросам

В среду, 4 марта, с 13.00 до 15.00 в приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике будет действовать телефонная линия, посвященная развитию государственной поддержки семей, имеющих детей, программе вопросам материнского семейного капитала. На вопросы граждан ответят руководители ряда социальных ведомств — Пенсионного фонда, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Фонда социального страхования.



Жители Шумерли и Шумерлинского района могут позвонить по телефону (8352) 39-36-81 и задать интересующие вопросы.

УПФР в г. Шумерле.