АПК Чувашской Республики в 2019 году произведено продукции на 77,8 млрд рублей

100-летие Чувашской автономии и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне аграрии Чувашской Республики встречают с достойными итогами работы.

Агропромышленным комплексом Чувашской Республики в 2019 году произведено продукции на 77,8 млрд рублей. Это 16 % в общем объеме продукции, произведенной во всех отраслях экономики республики, отметил сегодня заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в своем выступлении на расширенном совместном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства сельского хозяйства региона.

По словам министра, в 2019 году получены максимальные результаты урожайности по зерну (27 ц/га), по картофелю (217,3 ц/га), овощам (324,5 ц/га).

«Впервые перешагнули 6000 рубеж по надою молока с одной коровы в год, а на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, надои более 7000 кг с одной коровы в год. Это выше чем в среднем по России (6 889 кг) и в ПФО (6 611 кг в год) среди данной категории хозяйств», — подчеркнул Сергей Артамонов.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

