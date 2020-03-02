Успешное выступление шумерлинских легкоатлетов в республиканских соревнованиях «Шиповка юных»

С 29 февраля по 1 арта в легкоатлетическом манеже г. Новочебоксарска проходили республиканские соревнования «Шиповка юных».

Согласно Положению к участию в соревнованиях были допущены сборные команды общеобразовательных организаций, воспитанники спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку (СШОР, СШ), ДЮСШ).

Сборные команды общеобразовательных и спортивных организаций районов и городов Чувашии приехали в Новочебоксарск, чтобы разыграть медали, как в личном, так и в командном первенстве в четырехборье. Медали соревнований разыграли около 250 юных спортсменов из разных городов и районов Чувашии. Были выявлены сильнейшие в четырёх дисциплинах — беге на 60 м, метании снаряда, беге на 600 или 800 м, в прыжках в длину или в высоту, а так же в легкоатлетическом четырёхборье.

В командном зачёте среди спортсменов в категории 12 — 13 лет Шумерлю представляли 2 команды — МБОУ «СОШ №1» и МАОУ ДО «ДЮСШ» среди юношей.

Команда школьников в составе Сергея Алексеева, Максима Иванова, Родиона Родионова, Марата Кузьмина, Дмитрия Автаева, Никиты Корнилова заняла 2 место среди общеобразовательных школ. Воспитанники ДЮСШ Тимур Нажмитдинов, Кирилл Никитин, Валерий Ахтяров и Вадим Евдокимов также заняли 2 место среди спортивных школ.

В личном зачете призовые места распределились так: 10 — 11 лет (2009 — 2010 гг.р.) в метании снаряда 3 место заняла Шульга Диана (СОШ №3); 12 — 13 лет (2007 — 2008 гг.р) в прыжке в высоту среди девушек 1 место заняла Ушкова Анастасия (Гимназия №8), в прыжке в длину среди юношей 1 место занял Алексеев Сергей (СОШ №1), в беге на 800 м 1 место — у Нажмитдинова Тимура (Гимназия №8). Также Тимур занял 3 место по сумме четырех дисциплин.

Сайт администрации города Шумерли.