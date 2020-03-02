Спорт как часть жизни

С целью
приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни, спорту 28 февраля
состоялась встреча воспитанников подготовительных групп «Светлячки» и «Ягодки» детского
сада № 15 «Сказка» с руководителем секции кикбоксинга спортивной школы имени Валерия Ярды Шумерлинского района Олегом
Вениаминовичем Егоровым.
Тренер-преподаватель
со своими воспитанниками продемонстрировали мастер — класс по спортивному единоборству, показали приёмы
самообороны, показали средства защиты при борьбе. Гости рассказали дошкольникам
о пользе занятий спортом, который является одним из самых лучших способов укрепления
здоровья, а также развивает
выносливость, целеустремленность, уверенность в собственных силах.
Наши дети
попробовали свои силы в этом виде спорта. У многих возникло желание ходить в спортивные
секции. Мы думаем, что спорт станет
ежедневной и, несомненно, приятной частью жизни наших воспитанников.
Благодарим Олега Вениаминовича и его воспитанников за наглядный пример
здорового и спортивного образа жизни.
Воспитатели: С. Озякова , Е. Куркова.
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