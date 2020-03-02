Спорт как часть жизни

С целью

приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни, спорту 28 февраля

состоялась встреча воспитанников подготовительных групп «Светлячки» и «Ягодки» детского

сада № 15 «Сказка» с руководителем секции кикбоксинга спортивной школы имени Валерия Ярды Шумерлинского района Олегом

Вениаминовичем Егоровым.

Тренер-преподаватель

со своими воспитанниками продемонстрировали мастер — класс по спортивному единоборству, показали приёмы

самообороны, показали средства защиты при борьбе. Гости рассказали дошкольникам

о пользе занятий спортом, который является одним из самых лучших способов укрепления

здоровья, а также развивает

выносливость, целеустремленность, уверенность в собственных силах.

Наши дети

попробовали свои силы в этом виде спорта. У многих возникло желание ходить в спортивные

секции. Мы думаем, что спорт станет

ежедневной и, несомненно, приятной частью жизни наших воспитанников.



Благодарим Олега Вениаминовича и его воспитанников за наглядный пример

здорового и спортивного образа жизни.

Воспитатели: С. Озякова , Е. Куркова.