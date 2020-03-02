Подведены итоги чемпионата России по самбо на еженедельном заседании республиканского правительства

Две золотые и одна бронзовая медали – таков итог выступления спортсменов Чувашии на завершившемся в воскресенье в Чебоксарах 71-м чемпионате России по самбо. В своих весовых категориях чемпионами России – 2020 стали Елена Бондарева и Вера Лоткова, бронзовую награду сумела отстоять Наталья Степанова.

Итоги прошедшего чемпионата России сегодня обсудили на еженедельном заседании республиканского правительства под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Было отмечено, что чемпионат России по самбо столица Чувашии принимала впервые. Соревнования открыли череду спортивных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне, а также 100-летию образования Чувашской автономной области.

На соревнования прибыли более тысячи спортсменов и гостей из 69 российских регионов. За три дня было разыграно 27 комплектов медалей в трёх дисциплинах – мужском, женском и боевом самбо. Вместе с наградой «золотого» отлива чемпионы России заслужили право представлять страну на чемпионате мира. В числе тех, кто получил путёвку на главный старт сезона — представительницы чувашской школы самбо Елена Бондарева и Вера Лоткова.

Подводя итоги чемпионата, врио Главы Чувашии Олег Николаев выразил слова благодарности в адрес Всероссийской федерации самбо и Минспорта России за оказанное доверие провести 71-й чемпионат России в Чебоксарах. Он отметил, что республика готова и впредь принимать столь масштабные соревнования. Особые слова благодарности и поздравления прозвучали в адрес спортсменов и их наставников. «Конечно, очень приятно, когда чувашские спортсмены завоёвывают медали. Я искренне поздравляю их, и хочу пожелать им дальнейших успехов. Вместе с тем, очень важно, что за такими зрелищными поединками наблюдали дети, которые только начинают заниматься самбо. Для них это мощнейшая мотивация!» — отметил Олег Николаев.

Врио Главы региона акцентировал на необходимости максимально популяризировать спорт, создавать условия для того, чтобы у жителей республики была возможность заниматься различными видами спорта.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.