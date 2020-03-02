Здоровый ребенок

В
преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войны в детском саду № 15
«Сказка» прошло заседание городского методического объединения воспитателей дошкольных учреждений по теме «Здоровьесбережение дошкольника».
Воспитатели, старший воспитатель и
учитель-логопед Н.А.Сергеева дошкольного учреждения поделились с коллегами
опытом проведения оздоровительной работы, рассказали, как именно в их детском
саду закладываются основы здоровья и гармоничного развития ребенка.
Под руководством воспитателя В.А.
Старухиной воспитанники старшей группы «Капельки» побывали в «Школе здоровья»,
убедились в необходимости заботы о своем
здоровье, с удовольствием выполняли упражнения с фитбол-мячами, получили заряд
бодрости и массу положительных эмоций.
Воспитателями Е.В. Курковой и С.В.
Озяковой была представлена видеопрезентация использования здоровьесберегающих
технологий в театрализованной деятельности.
Для достижения положительных результатов в
оздоровительной работе педагогами
дошкольного учреждения осуществляется системный подход, который направлен на
достижения каждого ребенка и способствует формированию у детей ценностного
отношения к своему здоровью.
Г. Лушина, старший воспитатель.
Комментарии: