02 Мар

Здоровый ребенок

В
преддверии 75-летия  Победы в Великой
Отечественной войны   в детском саду № 15
«Сказка» прошло заседание городского методического объединения  воспитателей дошкольных учреждений   по теме «Здоровьесбережение дошкольника».

Воспитатели, старший воспитатель и
учитель-логопед Н.А.Сергеева дошкольного учреждения поделились с коллегами
опытом проведения оздоровительной работы, рассказали, как именно в их детском
саду закладываются основы здоровья и гармоничного развития ребенка.

Под руководством воспитателя В.А.
Старухиной воспитанники старшей группы «Капельки» побывали в «Школе здоровья»,
убедились в  необходимости заботы о своем
здоровье, с удовольствием выполняли упражнения с фитбол-мячами, получили заряд
бодрости  и массу положительных эмоций. 

     Воспитателями Е.В. Курковой и С.В.
Озяковой была представлена видеопрезентация использования здоровьесберегающих
технологий в театрализованной деятельности.

    Для достижения положительных результатов в
оздоровительной работе  педагогами
дошкольного учреждения осуществляется системный подход, который направлен на
достижения каждого ребенка и способствует формированию у детей ценностного
отношения к своему здоровью. 

 Г. Лушина, старший воспитатель. 

Автор записи: anna

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