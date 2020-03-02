Здоровый ребенок

В

преддверии 75-летия Победы в Великой

Отечественной войны в детском саду № 15

«Сказка» прошло заседание городского методического объединения воспитателей дошкольных учреждений по теме «Здоровьесбережение дошкольника».

Воспитатели, старший воспитатель и

учитель-логопед Н.А.Сергеева дошкольного учреждения поделились с коллегами

опытом проведения оздоровительной работы, рассказали, как именно в их детском

саду закладываются основы здоровья и гармоничного развития ребенка.

Под руководством воспитателя В.А.

Старухиной воспитанники старшей группы «Капельки» побывали в «Школе здоровья»,

убедились в необходимости заботы о своем

здоровье, с удовольствием выполняли упражнения с фитбол-мячами, получили заряд

бодрости и массу положительных эмоций.

Воспитателями Е.В. Курковой и С.В.

Озяковой была представлена видеопрезентация использования здоровьесберегающих

технологий в театрализованной деятельности.

Для достижения положительных результатов в

оздоровительной работе педагогами

дошкольного учреждения осуществляется системный подход, который направлен на

достижения каждого ребенка и способствует формированию у детей ценностного

отношения к своему здоровью.

Г. Лушина, старший воспитатель.