Главный офтальмолог Чувашии вошел в число полуфиналистов конкурса «Лидеры России-2020»

1 марта в московском «Экспоцентре» состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – по специализации «Здравоохранение». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В этом году по специализации «Здравоохранение» на конкурс поступило 9745 заявок из всех регионов России. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 29 февраля, в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России. Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 26-34 лет (87 конкурсантов), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (73 полуфиналиста). Самой молодой участнице полуфинала всего 19 лет.

Приволжский федеральный округ представляют 39 полуфиналистов из 11 регионов, Чувашию – 42-летний Дмитрий Арсютов, кандидат медицинских наук, главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы.

Личность

Дмитрий Арсютов родился и живет в Чебоксарах, продолжая славную врачебную династию Арсютовых, в которой 11 высококлассных профессионалов. Общий трудовой стаж династии приближается к 300 годам. Основателями династии являются Геннадий Арсютов и его брат Владимир, известные хирурги. Оба — уроженцы деревни Торханы Шумерлинского района.

30 победителей трека «Здравоохранение» будут объявлены 5 марта, а 10 лучших участников попадут в суперфинал основного конкурса «Лидеры России», который пройдет в конце марта в Сочи. Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых — министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и другие ведущие специалисты системы здравоохранения России.



По итогам конкурса будет сформирован общий кадровый резерв для медицинских учреждений.



Источник: ЛидерыРоссии.рф.