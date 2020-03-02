2 марта глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев провел еженедельное совещание с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса, где были подведены итоги прошедшей недели и поставлены задачи на текущий период.

По докладам руководителей жилищно-коммунальных предприятий и управляющих компаний неделя прошла без серьезных аварий и сбоев, жалоб от горожан не поступало, работа ведется в штатном режиме.

Как заметил глава администрации, погодные условия вносят свои коррективы, что сказывается на состоянии дорожной сети в городе – перепад температуры способствовал разрушению дорог и образованию многочисленных ям и выбоин. «Коммунальник» в силу имеющихся возможностей и средств, используя инертные материалы, бой кирпича, «латают» разрушенные участки. Объявлен аукцион на проведение ремонтно-восстановительных работ.

Сайт администрации города Шумерли.