В Чувашии снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

2 марта врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел очередное еженедельное совещание в Доме Правительства. Впервые в режиме видео-конференц-связи в нем участвовали главы администраций районов и городов Чувашской Республики.

На совещании обсудили эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Чувашской Республике. Были также затронуты вопросы обеспечения лекарственными препаратами граждан и медицинских организаций республики.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов, наметилась тенденция снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На 9-ой неделе 2020 года в Чувашской Республике зарегистрировано 6508 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, показатель заболеваемости составил 532,0 на 100 тыс. населения, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 20,8%.

Позитивное влияние на уровень заболеваемости населения оказала ежегодная сезонная вакцинация. В текущем сезоне охват профилактическими прививками против гриппа составил более 556 тысяч человек, или 45,5% от всего населения республики.

Руководитель Минздрава Чувашии прокомментировал ситуацию с коронавирусом, заметив, что обстановка в республике по-прежнему стабильная и контролируемая. По истечению карантинного срока из Чебоксарской районной больницы выписаны граждане КНР. Заболевших среди них нет. В настоящее время под наблюдением медиков находятся трое жителей республики, прибывших из Италии.

Владимир Степанов подчеркнул, что в республике создан достаточный запас противовирусных и антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов. Однако эпидемия коронавируса в мире серьезно повлияла на ситуацию с медицинскими масками в российских аптеках.

«Наши медицинские организации ими обеспечены полностью, но вот в розничной части у нас проблемы. Если до начала эпидсезона и распространения информации о коронавирусной инфекции у нас был трехмесячный запас, то на сегодняшний день запас масок остался месячный. Это связано с тем, что даже у производителя этих масок нет. Они не успевают их выпускать, потребность очень высокая и, соответственно, не дают предложения при проведении конкурсных процедур по закупке данного вида продукции», – сообщил и.о. министра.

В ходе обсуждения темы врио Главы Чувашии Олег Николаев обратил внимание на то, что с 1 марта вступил в силу закон о взаимозаменяемости лекарств, который призван повысить доверие врачей и пациентов к системе взаимозаменяемости лекарств и перехода на аналоговые препараты.

Руководитель региона поручил Минздраву Чувашии организовать широкое информирование граждан об их правах и о том, как можно получить информацию о лекарствах.

Участниками еженедельного совещания также были обсуждены итоги проведения VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Чувашской Республике, чемпионата России по самбо и XII Межрегиональной выставки «Картофель – 2020».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.