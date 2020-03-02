Врио Главы Чувашии призвал налоговую службу к диалогу

Не создавать проблем там, где их можно не создавать призвал врио Главы Чувашии на еженедельной планерке в Доме Правительства. Высказывание касалось взаимоотношения предприятий республики и налоговой службы.

Олег Николаев обратил внимание руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марины Петровой на обращения со стороны юридических лиц. В своих сообщениях в социальных сетях они сетуют на то, что налоговая служба блокирует счета юридических лиц за незначительные недоимки, даже в тех случаях, когда речь идет о суммах в 50 рублей. «Только за выходные ко мне поступило несколько таких обращений. Фигурировали суммы и в пять рублей. Понятно, что в этом случае нарушается нормальная хозяйственная деятельность, и заморозка счета вызывает недоумение», — объяснил Олег Николаев. Он поручил заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаилу Ноздрякову и заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министру экономического развития и имущественных отношений Ивану Моторину изучить, насколько подобная ситуация является обыденной для предприятий разного уровня.

«Очевидно, нужна организационная работа, которая бы позволила за счет перенастройки совместных действий, с одной стороны, налоговой службе выполнять свои прямые функции, но при этом не создавать препятствия там, где их можно не создавать. Мы все заинтересованы в том, чтобы предприятия эффективно работали, обеспечивали рабочими местами людей, пополняли бюджет, представляя нам возможность решать важные социальные задачи», — подчеркнул врио Главы Чувашии.

Кроме того, в рамках планерки была поднята тема работы Высшего экономического совета Чувашской Республики.

Михаил Ноздряков подчеркнул, что работа нового Совета вызвала большой резонанс среди специалистов. Представители разных отраслей изъявили желание принять в нем участие, поэтому Правительство республики выступило с инициативой организовать здесь работу по отраслевому принципу. «Вопрос не в формальном участии, кто будет в списке Совета, а кто нет. Мы видим, что в работе могут принять участие все, у кого есть желание. Можно собираться и генерировать идеи и предложения», — пояснил он.

Олег Николаев предложил организовать отдельный специализированный информационный ресурс, куда все желающие могли бы направлять свои предложения в рамках работы Совета. «Важно, чтобы каждое мнение было услышано, зафиксировано и получило реакцию. Еще одна задача, чтобы все поняли, к чему мы идем, какие задачи перед собой ставим и какими средствами будем добиваться их выполнения», — сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.