Анжелика Сидорова выиграла Всероссийские соревнования «Фестиваль прыжков с шестом» с лучшим результатом сезона в мире

29 февраля на малой спортивной арене «Лужники» в Москве прошел первый в истории «Фестиваль прыжков с шестом».

В главных соревнованиях выступили 16 именитых спортсменов. Среди представительниц прекрасного пола обладательницей «золота» стала подопечная Заслуженного тренера России Светланы Абрамовой – Анжелика Сидорова. Преодолев планку в 4.95 м, спортсменка показал лучший результат сезона в мире. «Серебро» турнира завоевала Ангелина Жук-Краснова, преодолевшая высоту 4.60 м. Замкнула тройку призеров с результатом 4.60 м Полина Кнороз.

Также в фестивале соревновались и юные шестовики до 15 лет, юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 20 и молодежь до 23 лет.

Поздравляем Анжелику Сидорову и Светлану Абрамову с триумфом и желаем новых побед!

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.