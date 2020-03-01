Похожие записи '
01 Мар
Шумерлинцы с размахом отгуляли блинную и развеселую Масленицу
В последний день Масленичной недели шумерлинцы традиционно отметили...
28 Фев
28 февраля в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» прошла церемония открытия чемпионата России по самбо
В ней принял участие врио Главы Чувашской Республики Олег...
28 Фев
Ранняя весна не сулит большой воды
28 февраля в администрации Шумерли прошло заседание межведомственной...
27 Фев
Запущен новый конкурс для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика»
25 февраля в Администрации Президента РФ состоялся пресс-брифинг,...
27 Фев
На имя врио Главы Чувашии Олега Николаева поступила благодарность от президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили направил в...
Комментарии: