28 февраля в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» прошла церемония открытия чемпионата России по самбо

В ней принял участие врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Более 600 сильнейших и титулованных спортсменов из 69 субъектов Российской Федерации прибыли в Чувашию на соревнования, где в течение 3 дней — с 28 февраля по 1 марта 2020 года — будут разыграны медали в 27 весовых категориях.

В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости: президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры России, Президент Лиги боевого самбо Аркадий Ротенберг, известные чемпионы и тренера, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители органов власти Чувашской Республики.

Обращаясь к участникам соревнований, Олег Николаев отметил, что самбо – это достояние нашей страны.

«Искренне радуюсь тому, что чувашская школа всегда была достойной составляющей самбо России. И не только России, но и мира, потому что есть много имен, которые вышли из чувашской школы самбо: как борцов, так и тренеров. Искренняя благодарность организаторам за то, что сегодня была выбрана в качестве площадки соревнований — площадка города Чебоксары», — поделился впечатлениями Олег Николаев.

Он напомнил, что с 2016 года в Чувашии реализуется федеральный проект «Самбо в школу», в рамках которого данный вид спорта внедряется в образовательный процесс.

«Благодаря этому проекту все больше детей вовлекается в этот вид спорта, самбо становится все более массовым видом спорта. И это, конечно, здорово! Потому что, с одной стороны, этот вид борьбы развивает здоровый дух. С другой стороны, это такая мощнейшая профилактика против алкоголизма, наркомании и табакокурения. Очевидно, что человек здоровый, занимающийся самбо, не будет заниматься такими пагубными вещами», — сказал руководитель республики.

Олег Николаев выразил благодарность тренерам, которые воспитывают из подростков спортсменов, а самое главное настоящих граждан и патриотов страны.

С приветственным словом выступил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Он поблагодарил организаторов чемпионата, Чувашскую республиканскую федерацию самбо за развитие данного единоборства в республике и в России.

«Здесь действительно серьезная школа, здесь действительно занимаются давно и многие спортсмены входят в состав сборной России из ЧР», — сказал он.

В рамках программы чемпионата России по самбо почетные гости приняли участие в церемонии награждения победителей. Приятный сюрприз жителям республики преподнесла представительница чувашской школы самбо — Заслуженный мастер спорта России Елена Бондарева. В рамках вечерней программы соревнований в решающей схватке она одержала победу, завоевав золотую медаль.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев лично поздравил спортсменку, пожелал новых высот и дальнейших побед. «Очень приятное волнение и переживания. Испытываю искреннюю радость за Лену, радость за Чувашию, за тех ребят, которые наблюдали за этой схваткой и думаю, что сегодня очень многие ребята для себя решили, что завтра пойдут в секции самбо», — поделился впечатлениями он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики