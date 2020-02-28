«Школа для родителей» приехала в Шумерлю

20 февраля учащиеся, родители и педагогический коллектив школы № 1 познакомились с проектом «Школа для родителей», инициированным Советом отцов Чувашии и поддержанным Фондом президентских грантов. Проект направлен на повышение роли семейных ценностей в становлении личности ребенка, на повышение статуса и ответственности отцовства за семью и воспитание детей.

Практикующий семейный психолог Юрий Жирнов провел лекции в разными группами слушателей. Для учащихся 10-11 классов — классные часы «Мужчина и женщина. Взаимодействие в паре», направленные на формирование ответственного отцовства и материнства. Родительская общественность прослушала лекцию «Законы семьи. Как родители формируют судьбу ребенка». А для педагогов был организован обучающий семинар, на котором они учились работать с УМК «Школа для родителей».

Все встречи, хоть и носили больше информативный характер, но многому научили участников.

Е. Муляева, зам. директора школы № 1.