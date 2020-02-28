Ранняя весна не сулит большой воды

28 февраля в администрации Шумерли прошло заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Основной темой для обсуждения стала готовность города к паводковому периоду.

Как отмечали практически все участники заседания, а это представители коммунальных и промышленных предприятий, спасательной службы, управляющих компаний, большой воды в эту весну не ожидается из-за небольшого снежного покрова и необильных осадков. Однако, как известно, у природы бывают незапланированные «срывы», и получить всего и в большом количестве вероятно и в марте. На этот случай, как заверили члены комиссии, в их арсенале достаточно средств и оборудования для оперативных действий по предотвращению негативных последствий и аварийных ситуаций.

Основная доля заботы за городскую территорию лежит на плечах работников МУП «Коммунальник». Именно они ежедневно ведут работы по расчистке ливнеприемников, колодцев и водоотводящих канав.

Н. Игнатьева.