Проверка состояния адресного хозяйства и наведение в нем порядка является одной из первоочередных задач подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, которая будет проводиться в октябре текущего года.

В городе Шумерля по результатам общей инвентаризации, проведенной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике в рамках сплошного регистраторского обхода, необходимо установить или привести в надлежащий вид 346 номеров домов.

Выполнение работ находится на контроле главы администрации города. Ответственным лицам рекомендовано устранить выявленные недостатки, а также провести информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости наличия номерного знака на доме.

Кроме того, одним из актуальных и часто обсуждаемых вопросов является освещение улиц. Вопрос о возможности установки дополнительного освещения поднимался на заседании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории г. Шумерля.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Сайт администрации города Шумерли.