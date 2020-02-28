Поколение победителей

Победа в Великой Отечественной войне потребовала огромных жертв и усилий нашего народа, беспримерного героизма и доблести фронтовиков, самоотверженности и самоотдачи тружеников тыла.

В Шумерлинском районе знают, помнят и гордятся защитниками родной земли. К 75-летию Победы запланировано множество мероприятий и акций памяти. Среди них — стартовавшая недавно акция по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

К сожалению, из непосредственных участников военных действий на сегодняшний день в районе в живых осталось только трое. именно их и решили посетить в первую очередь.

Так, 20 февраля была вручена медаль жителю поселка Речного Ермолаю Федоровичу Пахареву. Глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов и глава администрации Русско-Алгашинского сельского поселения Виталий Спиридонов со словами благодарности и пожеланиями крепкого здоровья передали памятную медаль ее заслуженному владельцу и вручили небольшие памятные подарки.

Ермолай Федорович родился 16 апреля 1924 года в Козловском районе. На войну призывался Шумерлинским горвоенкоматом. На фронте был наводчиком артиллерийского орудия, участвовал во многих значимых битвах Великой Отечественной войны. В 1947 году демобилизовался. Долгое время работал в лесном хозяйстве Шумерлинского района.

Надежной опорой для Ермолая Федоровича всегда была семья. Супруги Пахаревы вырастили и воспитали 7 детей. В 2008 году умерла жена, дети выросли и разъехались. Сейчас ветеран проживает с дочерью Татьяной. У Ермолая Федоровича 12 внуков и 5 правнуков. Они часто звонят и приезжают к любимому деду.

21 февраля юбилейная медаль в честь 75-летия со дня Победы была вручена жителю села Ходары Ивану Ефимовичу Ефимову. Ветеран, которому в апреле исполнится 99 лет, встретил гостей с радушием и словами благодарности за внимание.

Вручая медаль и памятный подарок, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов пожелал ему крепкого здоровья, отметил бесценный подвиг, который совершили все участники военных событий. К поздравлениям присоединился и глава Ходарского сельского поселения Юрий Евграфов.

С ноября 1940 года по май 1941 года И.Е. Ефимов был курсантом 286-го истребительного полка под Львовом на Западной Украине. И вдруг началась война… Однажды, вернувшись с задания, он обнаружил, что часть, в которой он служил, полностью разбомбили.

В течение нескольких месяцев, до 23 октября 1941 года, он воевал в составе 315-го истребительного подразделения 472-го артиллерийского полка, а потом их дивизия попала в плен.

Многое пришлось пережить за четыре с лишним года в концлагерях — беглецов и сопротивлявшихся бойцов вешали, приходилось терпеть издевательства, травлю, но дух бойца не был сломлен.

Военнопленных освободили лишь в апреле 1945 года, и Иван Ефимович вернулся в армию, пошел на Берлин. С сентября 1945 года по 29 июня 1946 года, до демобилизации, был командиром отделения связи.

События тех лет до сих пор бередят душу ветерана. А иначе и быть не может… Сегодня Иван Ефимович проживает с сыном Валентином. Его супруга и старший сын Владимир уже ушли в иной мир. Многочисленные внуки и правнуки, безусловно, гордятся своим дедом и желают ему долгих лет жизни.

Ну, а вчера юбилейная медаль была вручена участнику войны, уроженцу Торхан Григорию Кузьмичу Ивакову, которого также поздравили главы администраций района и сельского поселения.

Родился Григорий Кузьмич 27 февраля 1927 года. В 1937 году пошел в 1-й класс Торханской неполной средней школы. В 1941 году его отца, Кузьму Александровича, направили в Вурнары работать по военному делу (он был инвалидом), поэтому Григорий Кузьмич после 4 лет обучения в школе начал работать конюхом вместо отца.

В 1944 году его призвали в армию. Служил в Литве в пограничных войсках с 1944 по 1951 годы.

После службы работал в колхозе «Комбинат». Сначала был рабочим в бригаде, затем плотником. Также трудился сеяльщиком, трактористом. Григорий Кузьмич мастер на все руки: владеет навыками и плотника, и жестянщика, и каменщика, а в тяжелые военные времена плел лапти.

У Г.К. Ивакова множество наград. Кроме юбилейных медалей в честь Великой Победы, награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Ударник 10-й пятилетки», Почетными грамотами совхоза «Комбинат» за призовые места в соцсоревнованиях по итогам весенне-полевых работ. В 1983 году ему присвоено звание заслуженного механизатора сельского хозяйства.

Вместе с супругой Евгенией Васильевной они вырастили 5 детей. Двое сыновей пошли по стопам отца. На сегодняшний день у Григория Кузьмича 11 внуков и 8 правнуков.

Д. Кушнарева, Т. Александрова.