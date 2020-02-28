Олег Николаев обсудил с Леонидом Черкесовым подготовку к проведению выборов и голосования по поправкам в Конституцию

28 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Леонидом Черкесовым.

Стороны обсудили совместную работу по различным направлениям деятельности.

Леонид Черкесов был назначен партийным уполномоченным от «Единой России» для курирования подготовки и проведения выборов, которые состоятся 13 сентября. Напомним, в этот день избиратели республики будут голосовать за кандидатов в Главы Чувашии и выбирать депутатов представительных органов муниципальных образований.

На встрече были затронуты вопросы подготовки к проведению всероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 22 апреля.

«Это очень важное мероприятие, поскольку изменения, которые предусматриваются в Конституции, носят довольно серьезный характер. Если не брать во внимание федеральную составляющую, то для нас это, прежде всего, те вещи, которые касаются муниципалитетов в рамках создания единой системы публичной власти», – сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В свою очередь, Леонид Черкесов отметил, что с учетом коротких сроков, отведенных на подготовку к мероприятию, работа предстоит напряженная. По его словам, важно обеспечить, в первую очередь, явку, а для этого необходимо провести широкую информационную работу с населением, в том числе о возможностях досрочного голосования и голосовании на дому. Он также сообщил, что для информирования граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования планируется создание информационных точек в торговых центрах, на вокзалах, в парках и других местах массового скопления людей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.