Новое в соцподдержке семей с тремя и более детьми

Законом Чувашской Республики от 04.12.2012 г. № 82 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» и Указом Главы Чувашской Республики от 29.11.2017 г. № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» установлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей. Выплата в отделе социальной защиты населения осуществлялась на детей, рожденных с 1 января 2013 года в семьях, чей доход на каждого члена семьи не превышал однократный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» указанная мера соцподдержки дополнена и получила развитие. Срок предоставления ежемесячной выплаты на третьего ребенка и последующих детей сохранен до 3-х лет. При обращении граждан среднедушевой доход семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться на каждого третьего, четвертого и последующего ребенка, рождённого после 31 декабря 2016 года, без ограничения, вне зависимости от ранее реализованного права на выплату. Размер выплаты в 2020 г.: с 1 января—9254 руб. и будет меняться ежеквартально.

С начала реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» мерой социальной поддержки воспользовались 357 многодетных семей Шумерли и Шумерлинского района.

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.