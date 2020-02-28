Матерей дошкольников обучит государство

Декретный отпуск — это период, когда у женщины полностью меняются приоритеты. Если раньше она в течение дня решала множество рабочих задач, то теперь в фокусе ее внимания, прежде всего, находится ребенок, а мысли о профессиональной деятельности отходят на второй план.

А между тем, за период отсутствия женщины на работе способно многое измениться. Могут появиться новые требования, для выполнения которых необходимы новые навыки. А, возможно, и вовсе придется найти себе другое рабочее место из-за неподходящего после рождения малыша графика. В таких случаях неоценимую помощь может оказать программа профобучения женщин, реализуемая службами занятости населения. О том, как можно принять в ней участие, и о новшествах, произошедших в последнее время, нашей газете рассказала ведущий инспектор отдела Центра занятости населения Чувашской Республики по г. Шумерле Екатерина Сергеевна Шинкаренко:

Программа профобучения женщин, находящихся в декрете, действует уже много лет. Только в прошлом году с ее помощью овладели новой специальностью 12 мам города и района. В числе самых востребованных шумерлинками специальностей были специалист по маникюру, парикмахер, оператор ЭВМ, некоторые выбирали возможность повышения квалификации по уже имеющейся специальности бухгалтера. Они проходили обучение в учебных заведениях Чебоксар или же на базе Шумерлинского политехнического техникума. Получение новой специальности или совершенствование женщинами имеющихся навыков дает им возможность не растеряться в современных условиях рынка труда и оставаться всегда востребованными.

В этом году в сфере профобучения женщин произошли существенные изменения. Расскажите про них нашим читателям…

С 2020 года возможности профобучения женщин с детьми стали еще шире. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» стартовала программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми. Если раньше получить специальность могли только женщины, находящиеся в декрете, то с этого года право пройти обучение получили и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста. Важное условие — чтобы на момент обращения матери в службу занятости возраст ребенка составлял до 6 лет включительно.

Нужно ли женщинам платить за образование? Какие специальности можно выбирать?

Курсы бесплатные, обучение проходит за счет федеральных средств. Более того: тем, кто не состоит в трудовых отношениях, на период обучения выплачивается стипендия в размере минимальной оплаты труда. На сегодняшний день эта сумма составляет 12130 рублей. Есть и определенные условия — после прохождения обучения женщине нужно будет трудоустроиться по специальности.

Желающим учиться необходимо обратиться в отдел Центра занятости населения, написать заявление на предоставление сертификата на обучение, представить все необходимые документы. Женщины могут выбирать любое направление, по которому хотели бы обучиться, в том числе и дистанционно. Главное — чтобы выбранное для обучения учреждение было легальным, потому что мы будем запрашивать лицензию и всю необходимую документацию по учебному заведению. Они также могут выбрать специальность среди тех коммерческих предложений, которые предоставляют нам учебные заведения.

Желающим учиться необходимо обратиться в отдел Центра занятости населения, написать заявление на предоставление сертификата на обучение, представить все необходимые документы. Женщины могут выбирать любое направление, по которому хотели бы обучиться, в том числе и дистанционно. Главное — чтобы выбранное для обучения учреждение было легальным, потому что мы будем запрашивать лицензию и всю необходимую документацию по учебному заведению. Они также могут выбрать специальность среди тех коммерческих предложений, которые предоставляют нам учебные заведения. А есть ли ограничения по срокам обучения, по стоимости?

Да, ограничения есть. Мамам предоставляется персонифицированный сертификат, на котором в числе прочих сведений указывается и стоимость обучения. Она должна составлять не более 46,3 тысячи рублей.

Что касается срока обучения, то он должен быть не более 3 месяцев. Профессиональное обучение по образовательным программам должно завершиться в течение календарного года. За счет субсидии женщина может пройти профессиональное обучение один раз. Направление женщины, имеющей детей дошкольного возраста, для прохождения профессионального обучения осуществляется исходя из того, что начало профессионального обучения должно предшествовать достижению ее ребенком возраста шести лет. В то же время достижение ребенком возраста шести лет в период прохождения женщиной профессионального обучения не является основанием для прекращения профессионального обучения.

Что касается срока обучения, то он должен быть не более 3 месяцев. Профессиональное обучение по образовательным программам должно завершиться в течение календарного года. За счет субсидии женщина может пройти профессиональное обучение один раз. Направление женщины, имеющей детей дошкольного возраста, для прохождения профессионального обучения осуществляется исходя из того, что начало профессионального обучения должно предшествовать достижению ее ребенком возраста шести лет. В то же время достижение ребенком возраста шести лет в период прохождения женщиной профессионального обучения не является основанием для прекращения профессионального обучения. С начала года прошло два месяца. К вам уже обращались мамы, желающие пройти обучение?

На сегодняшний день выдано уже три сертификата на переподготовку, за которыми обратились мамы, имеющие детей в возрасте до 3 лет. Они, как уже было отмечено, обучаются без стипендии. Два сертификата было выделено по направлению дошкольной логопедии и дефектологии, один сертификат — на обучение иностранному языку. Мамы пройдут переподготовку в Чувашском республиканском институте образования, где начинаются специальные курсы в рамках нацпроекта «Демография». Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, пока не обращались. Видимо, об этом знают немногие, и все еще впереди.

Беседовала Татьяна Александрова.