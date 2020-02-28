Коллектив редакции принимает поздравления

С 85-летним юбилеем газеты «Вперед» коллектив редакции поздравил глава администрации г. Шумерли Алексей Григорьев. Он отметил важную роль средства массовой информации в освещении жизнедеятельности города и района, выразил благодарность тем, кто стоял у истоков становления печатного издания — его ветеранам. А всем, кто трудится в редакции сегодня, пожелал творческих успехов, интересных материалов, быть конкурентоспособными в современном информационном мире и идти в ногу со временем.
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