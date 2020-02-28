Идею проекта по увековечиванию памяти о Сурском оборонительном рубеже поддержали государственные архивы и общественные организации Чувашии

26 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев посетил Государственный архив современной истории Чувашской Республики, где он принял участие в акции «Народная память. Сохраним Победу!».

В ходе своего визита он рассказал о решении поддержать инициативу общественников — проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», поскольку данное историческое событие, по мнению врио Главы республики, является действительно народным подвигом и примером массового героизма в тылу.

Предложение Олега Алексеевича сохранить память о строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода прокомментировали сотрудники архивных учреждений Чувашской Республики и Председатель Совета Регионального отделения «Поискового движения России» в Республике Чувашия.

Козлов Федор Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской Республики:

— Идея проекта «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», на мой взгляд, замечательна в плане повышения интереса к малоизвестным страницам прошлого. Я достаточно давно работаю с архивными документами, но обратившись к истории строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, узнал немало для себя нового. При этом по личному опыту знаю, что большинство из наших современников лишь краем уха слышало о строительстве оборонительных рубежей на территории Чувашии. Даже больше скажу, части подрастающего поколения вообще ничего не говорят имена Федота Орлова и Александра Боголюбова, а ведь Герои Советского Союза куда как более на слуху. Поэтому я обеими руками «за» проекты, ориентированные на просвещение населения, в первую очередь – школьников, и пропаганду исторических знаний.

Думаю, что есть необходимость не только в создании научного центра изучения, о котором говорил Олег Алексеевич, но и потребность в организации работы по сбору информации и их концентрации в государственных архивах. К примеру, в нашем Государственном историческом архиве десятки тысяч документов периода Великой Отечественной войны, но только малая их часть – документы из личных фондов. В основном хранятся официальные документы. Мы же крайне заинтересованы в комплектовании и документами личного происхождения. Учитывая, что участниками строительства оборонительных рубежей были десятки тысяч наших земляков, этот вопрос касается практически каждой семьи. К сожалению, многое из домашних архивов в силу самых разных причин утрачивается… Мы готовы со своей стороны принять документы на постоянное хранение, атрибутировать их и ввести в научный оборот.

Казеева Светлана Александровна, и.о. директора Государственного архива современной истории Чувашской Республики:

— Большое значение в сохранении истории Сурского рубежа и Казанского обвода будет иметь поддержка инициативы общественников — проекта «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», озвученной врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым.

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. население Чувашии приняло активное участие в строительстве линии Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, проходившей по территории республики. Строительство носило масштабный характер, но сопровождалось большими трудностями. Применялся в основном ручной труд, механизированных орудий и техники не хватало. Работали с раннего утра и до позднего вечера, по десять часов в день, без выходных, даже в самые трескучие морозы. Более 70 % занятых на строительстве составляли женщины. Несмотря на трудности, благодаря стойкости и героизму населения республики задание Государственного Комитета Обороны СССР было выполнено в срок. Сурский оборонительный рубеж завершен 20 января 1942 г., а Казанский обвод – 25 января 1942 г.

Строительство линии Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода имело важное стратегическое значение. На сегодняшний день эта тема не достаточна изучена, хотя имеется достаточное количество информации. В Государственном архиве современной истории Чувашской Республики хранятся документы о строительстве Сурско-Казанского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. В основном, они представлены в архивном фонде Чувашского республиканского комитета Коммунистической партии РСФСР. Документальный комплекс включает в себя: директивы, постановления, докладные записки республиканских органов власти, рапорты и отчеты местных органов власти, характеристики и списки участников строительства, схемы строительства оборонительного рубежа и др. Данные документы содержат информацию об организации и ходе строительства оборонительного рубежа, мобилизации людских ресурсов и техники, обеспечении рабочих продовольствием и врачебной помощью.

Шумилов Евгений Георгиевич, Председатель Совета Регионального отделения «Поискового движения России» в Республике Чувашия:

— Это хорошо и правильно, что первые лица республики посчитали важным обратить внимание на участие Чувашии на строительстве Сурского оборонительного рубежа.

Думаю, какую-то роль здесь сыграла и позиция Президента России — В.В.Путин почти ежегодно встречается с поисковиками страны, приезжает на их мероприятия, а в этом юбилейном году обещал принять участие и непосредственно в экспедиции в места бывших боевых действий Великой Отечественной войны.

Сурский оборонительный рубеж — важная веха в истории республики, в первый военный год она объединила и сплотила население республики, партийные и советские руководители всех уровней получили очень серьезный опыт мобилизации всех ресурсов Чувашии для выполнения заданий Государственного Комитета Обороны.

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.