«За работой не заметил, как пролетели годы»

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов на груди Александра Михайловича Тюрина появилась пятая юбилейная медаль. Александр Михайлович – труженик тыла.

Его отца, Михаила Ивановича, призвали на фронт 19 августа 1941 года. Эта дата навсегда запечатлелась и в памяти сына. В этот день закончилось его детство и на плечи легли заботы о семье, участие в выполнении всех работ наравне со взрослыми. Александр Михайлович вспоминает: отца забрали на фронт, а он, 12-летний мальчишка, взял его косу и пошел косить. Александр в семье из четверых детей был самым старшим. Рано повзрослевший мальчишка ходил с женщинами и с подростками на сельскохозяйственные работы, вносил свою лепту в приближение Победы.

Жила семья Тюриных в Болтинке Сеченовского района Горьковской области. В марте 1942 года получили печальное известие о том, что Тюрин Михаил Иванович пропал без вести. До сих пор эта боль живет в душе уже 90-летнего сына фронтовика. «Хоть бы узнать, где его могилка», — с грустью произносит он.

В 1946 году Александр Михайлович привез всю свою большую семью в Шумерлю. Первые 2 года 8 месяцев он работал на заводе «Комбайндеталь» (впоследствии — машиностроительный завод) по найму: добывал торф, заготавливал дрова, ремонтировал железную дорогу, по которой возили лес на завод. А первая запись в его трудовой книжке о принятии на работу плотником на завод «Комбайндеталь» появилась в 1948 году. Днем молодой рабочий трудился на заводе, а вечером получал семилетнее образование. Несмотря на то, что в конце 1940-х годов завод переходил на выпуск продукции машиностроения, тут продолжалась работа по выпуску комбайновых деревянных запчастей, фанеры, тарной доски, строились новые здания. Александр Михайлович вспоминает, как дружно и сплоченно возводили новые цеха, строили клуб «Октябрь», как завод осваивал все новые и новые производства.

Со временем молодого рабочего перевели в монтажники, а с 1964 года, после обучения при первичной организации ДОСААФ Шумерлинского машиностроительного завода, он начал работать сначала шофером, позднее – шофером-перегонщиком, в 1972 году — шофером по приемке шасси автомашин. В 1974 году Александра Михайловича перевели в отдел технического контроля контролером по приемке шасси. За годы работы на машиностроительном заводе он был награжден Почетной грамотой завода, неоднократно ему вручались и благодарности «за образцовое выполнение поставленных задач».

Следующий значимый этап трудовой деятельности А.М. Тюрина связан с Шумерлинской автомобильной школой ДОСААФ, где он в течение 10 лет проработал мастером производственного обучения. И здесь его добросовестный труд не раз был отмечен наградами различного уровня за успехи в организации подготовки специалистов для Вооруженных сил.

«За работой и не заметил, как пролетели годы», — говорит ветеран. На заводе он познакомился со своей будущей женой, Полиной Ивановной, которая приехала в Шумерлю из с. Семеновского Порецкого района. В 1949 году они создали семью, а в 1958 году завод им предоставил квартиру в многоквартирном доме, в строительстве которой активное участие принимал и сам Александр Михайлович. Тюрины вырастили дочь Валентину и сына Виктора.

К сожалению, жена Александра Михайловича заболела и ушла из жизни в возрасте 66 лет. 8 лет ухаживал за ней муж, считая своим долгом нести предназначенный ему жизнью такой крест.

Дочь Валентина живет со своей семьей в Оренбурге, уже сама бабушка. За них душа Александра Михайловича спокойна. К сожалению, в 2011 году ему пришлось пережить потерю сына, от боли этой утраты у него и сегодня наворачиваются слезы.

С высоты прожитых лет отцовской заботой смотрит на продолжение своего рода Александр Михайлович – аж четыре поколения потомков суждено ему видеть. Сегодня у него 5 внуков, 7 правнуков и праправнучка. Ничто не ускользает от его внимания. За всех болит его душа.

А живет ветеран все в той же квартире, с семьей внука Игоря. Праправнучка Варя, посещающая детский сад, живет по соседству и не дает ему скучать. В зимнее время Александр Михайлович навещает свою родную сестру – 88-летнюю Марию Белякову, гуляет, читает газету «Вперёд», смотрит телевизор и с нетерпением ждет дачного сезона. А уж с его наступлением он от души возится на даче, помогает Наталье, жене внука, выращивать овощи.

«Я благодарю Бога за подаренную мне долгую жизнь», — говорит ветеран. Он вспоминает, как пятилетним мальчишкой ходил вместе с дедом в храм в соседнее село, уставал стоять на богослужениях, и дедушка разрешал ему пойти посидеть, отдохнуть. Кстати, его дед также прожил долгую жизнь — 96 лет. Эти заложенные в раннем возрасте семена веры Александр Михайлович пронес через всю жизнь. Во времена безбожия, когда не разрешали носить крест, он носил его с собой в кармане рубашки на груди. Сегодня ветеран по мере возможности посещает храм, но чаще молится дома перед многочисленными иконами в своей комнате и не устает произносить: «Слава Богу за все!».

Ветеран трепетно хранит документы и награды, отражающие весь его жизненный путь. Он намерен к ним в папку положить и эту статью, чтобы как можно больше сведений дошло до потомков. Александр Михайлович чувствует за собой ответственность – сохранить историю своей семьи для последующих поколений, ведь он жил и строил свою жизнь так, чтобы в дальнейшем жилось хорошо и им.

Марина Ветликова.

А.М. Тюрин ведет занятие в Шумерлинской автомобильной школе ДОСААФ. Середина 80-х годов.

На строительстве клуба «Октябрь»,1964 год.