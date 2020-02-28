В преддверии Дня защитника Отечества во Дворце культуры «Восход» состоялось яркое праздничное мероприятие. Особая атмосфера чувствовалась уже в фойе, где играл духовой оркестр под управлением В.С. Малякшина и звучали голоса солистов Шумерли.

Сильную половину человечества поздравили глава города Сергей Яргунин, глава администрации Шумерли Алексей Григорьев, военный комиссар Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров и другие. Они пожелали всем мирного неба над головой, выразили огромную благодарность поколению победителей в Великой Отечественной войне и отметили важность патриотического воспитания молодежи.

Ветеранам различного вида войск, активистам общественной жизни, представителям градообразующих предприятий были вручены благодарности администрации города и грамоты военного комиссариата. До своих хозяев дошли и медали за активное участие в поисковом движении России.

Праздничный концерт в исполнении солистов и хореографических коллективов получился ярким и незабываемым. Своими выступлениями зрителей порадовали НХК «Блеск», ТСК «Экситон», ансамбль «Забава», народный хор ветеранов «Русская душа», Надежда Хуморова, Александра Афошина, Екатерина Анисимова, Виктория Трончук, Наталья Шурупова и Роман Бардасов. Благодаря ведущим праздника в зале никто не скучал и каждый ушел домой в отличном расположении духа.

Татьяна Александрова.