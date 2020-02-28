В Шумерле завершился месячник оборонно-массовой и спортивной работы

26 февраля в Центре детского творчества состоялась торжественная церемония закрытия месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённого Дню защитника Отечества, празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Коллективы юнармейцев и самых активных участников месячника поздравили с Днём защитника Отечества глава администрации города Алексей Григорьев, глава города – Председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин, военный комиссар города Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров.

На мероприятии особенно чётко ощущалась атмосфера преемственности поколений. Ветераны боевых действий в зонах военных конфликтов – члены общественной организации «Боевое братство», офицеры в отставке с гордостью смотрели на представителей поколения, «встающего в строй» тесных рядов защитников Родины — юных кадетов, студентов, воспитанников патриотических клубов, учащихся техникума и школ города.

В 2018 году в городе стартовал проект «Парта Героя». «Парта Героя» — это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за Партой Героя присуждается учащимся за отличные оценки, а также за активную общественную работу по итогам четверти. За активное участие в реализации данного проекта Леонид Пронин, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Алены Аршиновой, депутат городского Собрания депутатов вручил Благодарственные письма за подписью депутата Государственной Думы Российской Федерации Алены Аршиновой образовательным учреждениям города и Совету ветеранов.

Так же во время мероприятия были вручены медали «Активному участнику поискового движения России» Людмиле Лермонтовой, Виктору Ласс и Екатерине Евтушенко, а лучших из лучших по итогам месячника наградили кубками и почётными грамотами.

Культурная программа закрытия месячника включала в себя номера художественной самодеятельности вокальной студии мальчиков «Мир песен» и вокальной группы «На струнах души» Центра детского творчества, хора ветеранов «Вдохновение», учащихся Детской школы искусств.

Сайт администрации города Шумерли.