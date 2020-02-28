В Третьяковской галерее готовится выставка картин из Чувашского государственного художественного музея

«Золотая карта России. Живопись XVIII-ХХ веков из собрания Чувашского государственного художественного музея» — так называется выставка, которая 12 марта 2020 года откроется в Государственной Третьяковской галерее (г. Москва) в рамках празднования 100-летия Чувашской автономной области.

Цель проекта Государственной Третьяковской галереи «Золотая карта России» — познакомить московских зрителей с коллекциями региональных музеев. С 1999 года состоялось 38 выставок, на которых были показаны работы из собраний музеев Калуги, Астрахани, Петрозаводска, Курска, Якутска, Тамбова, Самары, Саратова и других городов. В 2003 году проект был удостоен Государственной премии в области литературы и искусства.

На выставке «Золотая карта России. Живопись XVIII — ХХ веков из собрания Чувашского государственного художественного музея» посетители увидят полотна из собрания Чувашского государственного художественного музея: художников ХVIII – первой половины ХIХ веков — В.А. Тропинина, второй половины ХIХ века — В.Г. Перова, И.Н. Крамского, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, начала ХХ века — В.А. Серова, И.Э. Грабаря, К.Ф. Юона, К.С. Петрова-Водкина, З.Е. Серебряковой, Р.Р. Фалька, Н. И. Фешина, А.А. Кокеля, Н.К. Сверчкова. Всего на выставке будет представлено 76 произведений живописи и графики.

Продлится выставка до 7 июня 2020 года.

Первоисточник: Чувашский государственный художественный музей.