Выставка «Картофель-2020»: подписано соглашение о сотрудничестве между Минсельхозом Чувашии и ООО «ФосАгро-Волга»

Сегодня в рамках XII Межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2020», проходящей в Чебоксарах, подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и ООО «ФосАгро-Волга». Подписи под документом поставили заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и руководитель «ФосАгро-Волга» Денис Сметов.

В рамках ежегодно возобновляемого соглашения «ФосАгро-Волга» и Минсельхоз Чувашии продолжат совместную работу по повышению эффективности развития растениеводства республики. В прошлом году агрономы «ФосАгро-Волга» провели более 50 профессиональных консультаций с ведущими сельхозтоваропроизводителями Чувашии по вопросам минерального питания ключевых культур на основе современных NPK-удобрений.

Как отметил Денис Сметов, по итогам 2019 года «ФосАгро-Волга» увеличила поставки минеральных удобрений в Чувашию в полтора раза, что положительно сказалось на валовом сборе сельхозкультур: аграрии региона собрали 724,9 тыс. тонн зерна (114,6% к 2018 г.), картофеля – 444,4 тыс. тонн (114,0% к 2018 г.), овощей – 127,5 тыс. тонн (116,3% к 2018 году). При этом урожайность зерновых культур, картофеля и овощей оказалась рекордной за всю историю АПК Чувашской Республики.

Сергей Артамонов также отметил значимость применения удобрений и выразил уверенность в том, что подписанное соглашение будет способствовать налаживанию бесперебойных поставок минеральных удобрений для аграриев Чувашии по доступным ценам. «Если в прошедшем году в республике в среднем на один гектар вносилось 34 кг минеральных удобрений в д. в, в нынешнем году мы ставим задачу довести этот показатель до 40 кг», — подчеркнул министр.

Вместе с тем, по словам Сергея Геннадьевича, Чувашия занимает 1 место в ПФО по внесению органических удобрений на гектар. Также аграрии республики начали активную работу по раскислению почв, что способствует улучшению усвояемости внесенных в почву удобрений. «Только комплексное применение всех способов повышения плодородия почв дает реальный результат в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур», — отметил Сергей Артамонов.

«2019 год показал наличие высокого интереса аграриев Чувашии к современным агротехнологиям и обширный потенциал для интенсификации растениеводства. По итогам года мы увеличили поставки минеральных удобрений сельхозпредприятиям республики в полтора раза. В 2020 году планируем принять участие в проектах повышения плодородия почв и обеспечения стабильно высокого качества сельхозпродукции, в том числе обеспечивая наших потребителей новыми марками NPK-удобрений и удобрениями с микроэлементами и кальцием для кислых почв», — отметил глава «ФосАгро-Волга» Денис Сметов.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.