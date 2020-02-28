Месяц назад нами был объявлен конкурс слоганов, посвященный 85-летию газеты. Мы просили вас, уважаемые читатели, придумать лаконичную, легко запоминающуюся фразу, выражающую суть районки, её целевое предназначение, значимость.

Конкурс успешно состоялся! Творческое состязание объединило несколько десятков читателей газеты «Вперёд», приславших в редакцию немало по-настоящему ярких, ёмких фраз. Самые лучшие из них мы обязательно будем использовать в своей работе.

Настал момент объявить победителя, что мы с удовольствием и делаем. Главный приз достается Михаилу Михайловичу Демидову, ветерану журналистики, за слоган «Ваш труд освещается нашим», который до окончания юбилейного года и будет украшать первую полосу газеты.

Поздравляем Михаила Михайловича с победой в конкурсе и с юбилеем газеты, которой он посвятил более двух десятков лет!

Благодарим всех участников конкурса и просим не расстраиваться, что не получилось победить в этот раз. Как мы уже сообщали, к юбилейной дате мы приготовили много сюрпризов, конкурсов, оригинальных акций. Просто следите за публикацией и пробуйте свои силы.

Редакция газеты.