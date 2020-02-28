Альбина Егорова: «Задача республиканского парламента – оперативно проработать законопроект и принять его для скорейшего доведения необходимых финансовых средств до получателей»

Сегодня, 28 февраля начала работу очередная тридцать восьмая сессия Государственного Совета Чувашской Республики под председательством Альбины Егоровой.

Заседание началось с выступления спикера парламента. Альбина Егорова напомнила, что в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию сформулирован пакет дополнительных мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране, выстраивание долгосрочной государственной политики, ориентированной на поддержку семьи, защиту материнства и детства, повышение уровня жизни россиян.

Руководитель парламента выразила убежденность, что продление срока действия программы материнского капитала до конца 2026 года, распространение этой программы уже с 1 января 2020 года на российские семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка (размер выплаты составит 466 617 рублей) и увеличение суммы выплаты еще на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка, позволит значительно улучшить демографическую ситуацию в республике и стране.

Спикер парламента также поручила Комитету по социальной политике и национальным вопросам держать на парламентском контроле ситуацию с реализацией в республике инициативы Президента об обеспечении по всей стране бесплатным горячим питанием учеников начальной школы.

«Законодательством предусматривается поэтапный переход к организации горячего питания в регионах с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года. Вместе с тем полагаю, что органам исполнительной власти республики и органам местного самоуправления следует принять исчерпывающие меры для скорейшего осуществления всех необходимых мероприятий, чтобы младшие школьники уже с начала нового учебного года могли получать бесплатное горячее питание самого высокого качества», – акцентировала Альбина Егорова.

Как отметила Председатель Госсовета Чувашии, ряд социальных гарантий будет вписан непосредственно в Конституцию, что позволит гражданам чувствовать себя более защищенными: «Особое внимание в Послании глава государства уделил внесению поправок в Основной Закон – Конституцию страны. Предложенные поправки, как отметил Президент, призваны «обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства».

Как известно, внесенный главой государства соответствующий законопроект принят Государственной Думой в первом чтении. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации завершает работу по рассмотрению поступивших поправок, их анализу, обобщению, формулировке правовых норм. Идет подготовка положений законопроекта, определяющих порядок проведения общероссийского голосования по изменениям, вносимым в Основной Закон. Предложена дата проведения голосования – 22 апреля.

«После принятия Госдумой закона о поправках в Конституцию в третьем чтении и его одобрения Советом Федерации Государственному Совету Чувашской Республики, как и другим законодательным органам регионов страны, предстоит выразить по нему свою позицию. Однако именно граждане страны выскажут решающее мнение по предложенным изменениям», – отметила Председатель Госсовета Чувашии.

Альбина Егорова призывала депутатов в ходе встреч с населением в избирательных округах разъяснять цель и значение проводимого голосования, суть предлагаемых корректив Основного Закона.

Руководитель республиканского парламента отметила, что поставленные Президентом задачи требуют практических действий, которые должны привести к конкретным, ощутимым для жителей республики результатам, причем не в долгосрочной перспективе, а уже в ближайшем времени. «Для этого необходимо консолидировать усилия всех органов власти республики – законодательной, исполнительной, органов местного самоуправления, а также институтов гражданского общества, бизнеса и просто активных, неравнодушных граждан. Только конструктивный диалог, уважительное отношение к мнению коллег и партнеров, выработка согласованных решений позволит нам создать условия для дальнейшего развития нашей республики, повышения благосостояния ее жителей», – сказала парламентарий.

Альбина Егорова напомнила, что 6 февраля состоялась встреча руководства Госсовета Чувашии и руководителей парламентских фракций с временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики Олегом Алексеевичем Николаевым. В ходе разговора депутатами, в частности, был поднят вопрос о возможности индексации социальных выплат в республике отдельным категориям граждан. «Отрадно, что наша инициатива получила поддержку и развитие. В поступившем вчера в Госсовет проекте закона Чувашской Республики об уточнении республиканского бюджета на 2020 год, заложены средства на указанные цели. Уверена, наша дальнейшая совместная работа будет строиться в таком же конструктивном ключе», – отметила Альбина Егорова.

Кроме того, в данном законопроекте предусмотрено финансирование мероприятий в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации. «Задача республиканского парламента – оперативно проработать законопроект и принять его для скорейшего доведения необходимых финансовых средств до получателей», – подчеркнула спикер.

Говоря о задачах, стоящих перед Государственным Советом Чувашской Республики в наступившем году, руководитель республиканского парламента отметила, что основное внимание должно быть сосредоточено на работе по совершенствованию республиканского законодательства, осуществлении действенного парламентского контроля за ходом реализации в республике как национальных проектов, так и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации. «Это должно стать приоритетом в деятельности каждого комитета, каждого депутата», – заключила Альбина Егорова.

Далее депутатами рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета Чувашской Республики Игоря Молякова в связи с передачей ему вакантного мандата депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В связи с прекращением полномочий депутата республиканского парламента И.Ю. Моляков выведен из составов комитетов Госсовета Чувашии, а также из состава Комиссии по контролю за электронной системой голосования Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва, из состава Президиума Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва.

В составе Президиума Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва депутат Константин Степанов, руководитель фракции ЛДПР в Государственном Совете Чувашской Республики сменил депутата Сергея Белобаева (фракция ЛДПР).

Далее парламентарии приступили к рассмотрению законопроектов в соответствии с повесткой дня.

Государственный Совет Чувашской Республики.