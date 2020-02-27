1 марта в Шумерле пройдут масленичные народные гуляния

Масленица – старинный русский народный праздник, история которого уходит своими корнями в языческие времена. Его отмечают семь дней, соблюдая различные традиции и поверья — устраивают народные гуляния, ходят в гости, гадают, пекут и едят блины.

В Шумерле общегородские масленичные гуляния состоятся в 1 марта. Центральными площадками их проведения станут Центральная площадь и городской парк.

Горожан ждут традиционные концерт, театрализованное представление, аттракционы, детские игровые площадки, блины, сладости и шашлык.

Уважаемые жители и гости города Шумерля!

Приглашаем Вас на народные гуляния «Русская Масленица», которые состоятся 1 марта на Центральной площади города

В программе:

12.00-13.30 Театрализованное представление «Широкая Масленица». Концерт участников лучших творческих коллективов города Шумерля

12.00-15.00 Выездная торговля

12.00-15.00 Катание на лошадях

12.30-14.30 Спортивные состязания, игры, конкурсы

13.30-15.00 Выступление лучших творческих коллективов города Чебоксары. Розыгрыш ценных призов от «Радио Дача»

