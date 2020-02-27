Талантливой молодёжи города Шумерля вручили свидетельства о получении стипендий

Стипендиатами Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность 2020 года стали 17 шумерлинцев, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании. Это: обучающаяся школы №1 Гульнара Акшова; обучающиеся школы №2 Анастасия Александрова, Ульяна Андреева; обучающиеся школы №3 Екатерина Евтушенко, Семен Федулов, Екатерина Курасова и учитель истории этой школы Дарья Магулина; обучающийся школы №6 Михаил Родионов; обучающаяся гимназии №8 Анастасия Бородавина; учащиеся Центра детского творчества Кирилл Васин, Полина Аношина и Айсет Нелюбина; учащаяся Детской школы искусств Елизавета Яковлева; воспитатель детского сада № 5 «Радуга» Анастасия Балякина; студенты Шумерлинского политехнического техникума Александр Огурцов и Артем Федоров; волонтер Благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования города Шумерля «Творчество детям» Евгений Ясков.

Свидетельства стипендиатов в торжественной обстановке вручили активным и целеустремленным шумерлинцам в рамках закрытия месячника оборонно-массовой и спортивной работы 26 февраля в Центре детского творчества.

Глава администрации города Алексей Григорьев и глава города – Председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин, поздравляя талантливую молодежь, пожелали не останавливаться на достигнутом, преумножать свои успехи и достижения, прославлять и развивать город, республику, страну.

«Сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что наше национальное достояние – это наша молодежь, которая готова получать новые знания, а самое главное — реализовывать свои таланты и возможности на благо развития нашей страны», - сказал Алексей Григорьев. Также глава администрации отметил, что в Чувашии и Шумерле большое внимание уделяется работе с одаренными детьми и молодежью. Для этого создаются все необходимые условия.



Сайт администрации города Шумерли.