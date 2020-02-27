Олег Николаев выступил за сохранение памяти о строительстве Сурского рубежа

О значимости сохранения памяти об этом историческом событии врио Главы Чувашии Олег Николаев заявил входе визита в Государственный архив современной истории Чувашской Республики, где он принял участие в акции «Народная память. Сохраним Победу!».

Он рассказал о решении поддержать инициативу общественников — проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», поскольку данное историческое событие, по мнению врио Главы республики, является действительно народным подвигом и примером массового героизма в тылу.

«Это историческое событие, которое недостаточно освещено и изучено. Это настоящий массовый подвиг более чем ста тысяч людей в тылу, история, заслуживающая внимания. Совсем недавно были рассекречены документы, касающиеся этого исторического периода. Важно об этом рассказать, особенно молодому поколению», — обозначил Олег Николаев.

Напомним, Сурский оборонительный рубеж растянулся на несколько республик и областей Советского Союза. Жители Чувашии готовились к тому, чтобы героически отражать атаки врага на родной земле. Строительство началось 28 октября 1941 г. На работу было мобилизовано свыше 170 тысяч рабочих. В отдельные дни на строительство выходило до 110 тысяч человек. Каждый район должен был обеспечить своих рабочих инвентарем – лопатами, кирками, ломами, кувалдами, пилами, тачками, носилками и пр. Работы на Сурском рубеже были завершены 20 января 1942 г. досрочно.

«Мы должны создать некий научный центр изучения материалов, а также создать постоянно действующие экспозиции в Национальном музее в г. Чебоксары, в районах республики. Это очень важно с точки зрения изучения истории, сохранения памяти, выражения благодарности тем людям, которые трудились в тот сложный период», — отметил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

