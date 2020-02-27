На имя врио Главы Чувашии Олега Николаева поступила благодарность от президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили направил в адрес врио Главы Чувашии Олега Николаева благодарственное письмо. В сообщении, в частности, говорится:

«Убедительной победой сборных команд России в общекомандном зачёте завершился чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе, проходивший в г. Рим (Италия) с 10 по 16 февраля 2020 года.

Российские борцы завоевали 22 медали из 30 возможных: девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых, чем вновь подтвердили свой статус европейского лидера. В числе призёров спортсменка из Чувашии Мария Кузнецова (65 кг) – бронзовая медаль.

Выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за большой вклад в обеспечение подготовки спортсменов – членов сборной команды России и заботливое участие в вопросах развития спортивной борьбы в Чувашской Республике и России».

Напомним, Мария Кузнецова – уроженка Новочебоксарска, воспитанница Чебоксарского училища олимпийского резерва. В настоящее время учится в Москве на третьем курсе Российского госуниверситета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. В спортивной карьере Марии это уже вторая бронзовая медаль чемпионата Европы. В этом году она повторила прошлогодний успех. В схватке за третье место в весовой категории до 65 кг она боролась с чемпионкой мира Петра Олли из Финляндии. Несмотря на регалии соперницы Кузнецова завершила эту встречу со счетом 8:4 в свою пользу.

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.