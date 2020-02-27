Запущен новый конкурс для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России. Политика»

25 февраля в Администрации Президента РФ состоялся пресс-брифинг, посвященный старту нового всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко пояснил, что это отдельное направление проекта «Лидеры России», реализуемое на платформе АНО «Россия — страна возможностей» и предназначено для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. По его словам, если отбор и обучение кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводит к назначениям на определенные должности, то «с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя — только люди могут избирать». «Окончательное решение за людьми. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей», — сформулировал один из принципов нового конкурса Сергей Кириенко.

«Основное отличие нового конкурса «Лидеры России. Политика» от основного проекта «Лидеры России» в том, что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции. Если в конкурсе управленцев речь шла о лидерских качествах, об управленческих навыках, то в конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу, — рассказал на пресс-брифинге генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Регистрация на конкурс продлится до 16 марта (до 18:00 по московскому времени). В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса, также пройдут очные полуфиналы, а в мае состоится финал.

Председатель Экспертного совета конкурса Павел Безручко подчеркнул принципиальную важность мотивации участников — в отличие от их политических взглядов, которые не будут учитываться: «Данный конкурс не предполагает оценки политической позиции кандидата. Это для нас важно — что это не оценка собственно политической направленности человека. Важно отметить, что мы не ждем у конкурсантов на входе сформированных юридических знаний, сформированных знаний о том, как быть депутатом. То есть мы прежде всего смотрим на мотивацию к деятельности и предполагаем, что у победителей будет возможность сформировать специальные навыки в будущем — по программе обучения с помощью наставников».

Первый заместитель председателя Государственной Думы, наставник конкурса Александр Жуков отметил важность тех знаний и опыта, которыми с участниками поделятся наставники: «Для тех людей, которые хотят стать депутатами, кроме больших знаний необходимо уметь общаться с избирателями и стараться лучше понимать, чего люди хотят от своего избранника. Среди наставников конкурса – люди, которые неоднократно избирались депутатами Государственной Думы. Они могут объективно давать советы, рассказывать, как они видят работу на этом поприще. Я думаю, что такая школа, которую пройдут конкурсанты, позволит им понять, как работает система законодательной власти, как сделать их работу более эффективной».

Заместитель председателя Государственной Думы, наставник конкурса Алексей Гордеев, обратившись к своему губернаторскому опыту, высоко оценил важность подготовки общественно-политических лидеров: «Опыт работы на муниципальном уровне, на региональном уровне показывает, что экономика не всегда является первичной для людей. И очень важно уметь формировать социальное пространство. В этом смысле я, конечно, надеюсь, что мы сможем передать опыт молодым людям, сможем научить, как сделать так, чтобы в первую очередь было доверие к власти, и власть вместе с обществом строила эффективное государство или сообщество того или иного региона или муниципальной территории».

Член Наблюдательного совета конкурса Владимир Лукин констатировал, что за прошедшие годы стала очевидна эффективность подобных конкурсов.

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.

Источник: АНО «Россия — страна возможностей».

Источник: АНО «Россия — страна возможностей».