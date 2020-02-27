Врио Главы Чувашии Олег Николаев пообещал поддержку предприятиям отрасли тепличного овощеводства

26 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев посетил агрофирму «Ольдеевская» и тепличный комплекс «Новочебоксарский».

Олег Николаев посетил цеха, где выращиваются овощи, и обсудил с руководством предприятий дальнейшие планы развития и возможные меры государственной поддержки.

В этом году агрофирма «Ольдеевская» планирует реализовать новый инвестиционный проект по выращиванию огурцов закрытого грунта с применением технологии «светокультура». В целях удлинения короткого светового дня и восполнения слабого солнечного света в зимние месяцы растения в теплицах будут искусственно досвечиваться. Новый проект будет реализовываться на площади в один гектар, первая посадка овощей по новой технологии запланирована на октябрь. Как отметила председатель Совета директоров АО «Агрофирма «Ольдеевская» Евгения Беликова, непрерывный цикл производства овощей позволит вывести продукцию на прилавки сетевых магазинов.

Наряду с новыми технологиями предприятие осваивает и новые сорта овощных культур. Второй год в агрофирме «Ольдеевская» выращиваются баклажаны. В этом году площадь посева этих растений увеличена с 1200 до 5000 квадратных метров. Данная культура показала высокую рентабельность и пользуется хорошим спросом у населения.

Объем производства овощей в 2019 году на открывшемся в ноябре тепличном комплексе «Новочебоксарский» составил 1 118 тонн, в том числе огурцы – 391 тонн, томаты – 727 тонн. На полную проектную мощность предприятие выйдет в третьем квартале 2020 года, после чего там будет выпускаться около 20 тысяч тонн овощной продукции в год. Это позволит более чем в два раза увеличить объем производства овощей защищенного грунта в Чувашской Республике и обеспечивать население свежими помидорами и огурцами круглый год. При этом в планах предприятия на 2020—2021 годы – строительство еще 11 га зимних остеклённых теплиц.

«Мы наблюдаем, что на предприятиях, во-первых, поддерживается достаточно высокий уровень как культуры производства, так и качества продукции, а во-вторых, имеются достаточно серьезные планы развития. И они направлены не на экстенсивные, а на интенсивные формы производства», – подвел итоги рабочей поездки врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. По его словам, Чувашия может не только выйти на полное самообеспечение тепличными овощами, но и имеет все шансы занять соответствующую нишу на рынке сбыта. Он сказал, что с руководством предприятий будет выработан план совместных действий для реализации необходимых мероприятий по расширению их производств.

«С учетом этого мы будем иметь достаточно серьезные ресурсы на рынках других регионов. Это, конечно же, здорово, но самое главное не в этом. Самое главное – люди будут иметь постоянные рабочие места и хорошую заработную плату. Учитывая, что на обоих предприятиях уровень заработной платы достаточно высокий относительно средней заработной платы по республике, это является предметом для наших совместных действий, чтобы и людей поддержать, и обеспечить развитие экономики», – заключил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.