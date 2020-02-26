Технологии успеха

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на развитие дополнительного образования, выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.

Одной из форм работы в этом направлении являются исследовательские проекты для школьников. Юношеские научные чтения им. С.П. Королёва в Москве и Воздушно-инженерная школа в МГУ им. М.В. Ломоносова – это те технические конкурсные мероприятия, в которых традиционно участвуют школьники Чувашии.

Недавно активные члены республиканского движения юных космонавтов, шумерлинские гимназисты Даниил Петров, Матвей Прусаков и Роман Надеждин представили свои технические проекты на XIV Международных юношеских научных чтениях им. С.П. Королёва. В мероприятии приняли участие более 500 школьников, студентов и педагогов из 25 регионов России, а также школьники и педагоги из Германии, Индии, Белоруссии, Чехии и Армении. Но только 2 участника получили Почетные грамоты Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. И это представители Чувашии – обучающиеся гимназии № 8 Даниил Петров и Роман Надеждин. Кроме этой высокой награды, Даниил получил кубок победителя, а Роман — диплом лауреата.

К освоению космических образовательных технологий в Зимней космической школе МГУ им. М.В. Ломоносова приобщились Юрий Ярадаев, Роман Леонтьев, Семен Колесников и Владимир Ярадаев. В этом году на базе Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ в мероприятиях школы приняли участие более 300 человек, представляющих 87 команд из десятков регионов нашей страны, от Амурской области до Твери и от Архангельска до Краснодарского края, а также участники из Белоруссии и Луганска (ЛНР).

Восьмиклассники Владимир Ярадаев и Семен Колесников представили свой проект ракеты-носителя. Старшеклассники Юрий Ярадаев и Роман Леонтьев показали для руководителей команд мастер-класс и успешно продемонстрировали работу наземной базовой станции по приему снимков Земли с метеорологических спутников. Работа юных исследователей космоса из гимназии была отмечена благодарностями. Ребята отметили, что обучение в Зимней космической школе — на лекциях, в лабораториях и практикумах МГУ — дает актуальные практические навыки в области ракетостроения, спутникостроения, радиотехники, которые позволят им сориентироваться в выборе будущей профессии.

Гимназия № 8.