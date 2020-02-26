Составляем женский домашний гардероб

Женщине нужно выглядеть красивой везде – на даче, на работе, на пляже, на прогулке, в театре или ресторане и тем более дома. Почему? Потому что она всегда окружена людьми, мнение которых о ней очень важно. Если на работе или в общественном месте часто требуется соблюдать дресс-код, дома все немного проще – с одной стороны. С другой же, кроме опрятности и чистоты, от домашней одежды ожидается, что она будет подчеркивать природную женскую красоту и в то же время обеспечивать комфорт для тела.

Наиболее удобным для домашней одежды оказался трикотаж. Он эластичный, прочный, износостойкий, приятный на ощупь, легко стирается, быстро высыхает и позволяет делать дизайн изделий таким, какой нужен.

Какие изделия обязательно входят в женский домашних гардероб?

Ночные сорочки и пижамы

Их не может быть много, для каждого сезона должно быть несколько комплектов, чтобы женщина всегда чувствовала себя привлекательной и защищенной. Крой одежды для сна предпочтительнее свободный, тогда тело будет отдыхать во время сна, а кожа будет дышать.

Туники и бриджи, шорты, легинсы

Для выполнения разнообразной домашней работы наиболее удобными будут шорты или бриджи со свободной туникой. В такой одежде можно без опасений за свой имидж наклоняться, вытягиваться, сидеть на полу или низком стуле, то есть убирать в доме, заниматься приготовлением еды, стиркой, глажкой. Внешний вид хозяйки будет эстетичным.

Домашние халаты

Все же самым распространенным видом домашней женской одежды остаются халаты. Они очень удобны, их легко надевать и снимать, в продаже есть теплые и легкие летние модели. Купить женские халаты можно на сайте Akotekc.ru - https://akotekc.ru/jenskiy-trikotaj/halaty. Это интернет-магазин трикотажа из Иваново, в нем предложена продукция производителя, который хорошо зарекомендовал себя на рынке. Ивановский трикотаж

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Майки, футболки, рубашки

Для теплого сезона удобными станут легкие трикотажные майки, футболки, блузки. Их нужно менять довольно часто, поэтому в гардеробе женщины для них отведено большая полка.

Водолазки, джемпера, толстовки, жилеты

Зимой, когда хочется укутаться потеплее, будут незаменимы водолазки, джемпера, толстовки, жилеты. Их можно дополнить красивым шарфом или шерстяным платком, тогда женщина не замерзнет и будет согревать сердечным теплом всех родных в доме.