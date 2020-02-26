26 Фев

Республиканский бюджет Чувашии на 2020 год увеличивается по доходам на 6,115 млрд рублей

26 февраля на очередном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев, рассмотрен законопроект о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Как сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков,согласно законопроекту доходы республиканского бюджета на 2020 год увеличиваются на 6,115 млрд рублей и составят 61,7 млрд рублей. «Это на 11% с ростом к утвержденному бюджету. Объем доходов превысит доходы 2019 года на 5%, или почти на 3 млрд рублей», — пояснил он.

Расходы республиканского бюджета увеличиваются на 7 млрд 581,7 млн рублей, или на 14% к утвержденному бюджету, и прогнозируются к концу года в объеме 62,9 млрд рублей.

Михаил Ноздряков подчеркнул, что основное увеличение связано с дополнительным поступлением безвозмездных средств из федерального бюджета и Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. «Кроме того, ожидается возврат федеральных средств под заключенные контракты в объеме 435,8 млн рублей, которые в законопроекте не учтены», — добавил он.

Основная часть средств, более 6,8 млрд рублей, будет направлена в социальную сферу: образование, здравоохранение, поддержку семей с детьми и ряда других категорий граждан, культуру и спорт. Около 1,3 млрд рублей дополнительно будут направлены на нужды реального сектор экономики, который включает сферу ЖКХ, дорожное хозяйство, транспорт.

На реализацию мероприятий в рамках Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации при текущем уточнении предусматривается порядка 3 млрд рублей.

В документе также предусмотрены средства в рамках исполнения поручений, которые в рамках подготовки уточнений в бюджет давал врио Главы Чувашии Олег Николаев. Речь идет, в том числе об индексации социальных выплат некоторым категориям граждан, дополнительной единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны, средствах на капитальный ремонт дошкольных и школьных образовательных учреждений и т.д. 

«На минувшей неделе мы провели заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чувашской Республике и Координационного совещания при Главе Чувашской Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике. По материалам и решениям видно, что много нарушений при реализации государственных программ. Нам нельзя допустить масштабирования этой проблемы с учетом объема средств и значимости решений, которые мы принимаем в рамках законопроекта», — подчеркнул Олег Николаев.

Он призвал подключиться к работе по контролю над использованием выделенных средств представителей общественности, членов ОНФ, депутатов Государственного Совета республики и муниципального уровня.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Автор записи: anna

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