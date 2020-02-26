Постельное белье из сатина подарит сладкий сон

Сатин, или хлопковый шелк, стал одним из чаще всего используемых материалов для пошива постельного белья. Причин такой популярности три. Во-первых, он имеет достаточно плотную структуру, благодаря чему выдерживает большое количество стирок и сохраняет эстетичный внешний вид. Во-вторых, так как ткань состоит преимущественно из натуральных волокон, он гигроскопичен – прекрасно впитывает влагу, пропускает воздух и создает комфортную среду для отдыха. В-третьих, сатин безопасен для здоровья, не вызывает раздражения и аллергии, он экологически чист.

Хозяек, оценивших качество продукции, интересует дизайн изделий. Благодаря тому, что сатин хорошо окрашивается и не линяет, производители создают самые разнообразные варианты расцветки. Так что в ассортименте магазинов можно найти комплекты с самыми неожиданными дизайнерскими идеями. Если вам необходимо приобрести постельное белье из сатина, посмотреть предложения можно на сайте Barboleta.ru — http://barboleta.ru/postelnoe-bele-satin.

Это интернет-магазин, в котором представлена продукция производителя из Иваново. Знаменитый ивановский текстиль не оставит равнодушным никого. Уже на протяжении многих десятилетий хозяйки отдают предпочтение именно этим товарам, потому что они знают о высоком качестве и справедливой цене на изделия. В каталоге вы найдете не только постельное белье, но и домашний трикотаж для мужчин, женщин, детей, а также скатерти, подушки, полотенца, спецодежду.

Что касается постельного белья из сатина, то в каталоге интернет-магазина вы найдете комплекты как в классической пастельной цветовой гамме, так и интересные решения с флористическими, геометрическими мотивами. При выборе комплекта важно правильно выбрать размер изделий. В зависимости от типа и размера кровати различают 1,5-, 2-спальные, семейные типы, а также евро-стандарт. Кроме того, отдельно производители выпускают постельное белье из сатина для детских кроватей, оно отличается и размером, и расцветкой тканей, для детей подбирают позитивные тематические орнаменты, которые способны вызвать радость у маленького пользователя.

Кстати, эксперты назвали 4 правила для выбора качественного постельного белья из сатина:

1. отдавайте предпочтение изделиям с большей долей натуральных волокон. Лучше всего, конечно, купить стопроцентную хлопковую ткань, но небольшое содержание синтетики также неплохо, потому что она делает материал более износостойким;

2. если вам нужно изделие с повышенной мягкостью, найдите комплект, изготовленных из сатина, в котором волокна подвергались мерсеризации (обработке щелочью и кислотой);

3. выбирайте изделия из ткани с большей плотностью (не менее 120 нитей на 1 кв. см);

4. гладкость ткани можно проверить рукой, под ладонью она должна струиться, узелки на поверхности могут испортить впечатление о белье.