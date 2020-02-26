Открыта регистрация на всероссийский полумарафон «Забег.рф»

31 мая более 250 тысяч бегунов в 85 городах России одновременно выйдут на старт всероссийского полумарафона «Забег.РФ», чтобы пробежать по улицам родного города и побороться за звание «Беговой столицы».

Впервые к забегу в этом году присоединится столица Чувашии. Маршрут пройдёт по набережной Чебоксарского залива и Московской набережной. Чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться на сайте «Забег.РФ», выбрав город Чебоксары и нажав «присоединиться». В рамках старта можно выбрать между дистанциями в 1 км, 5 км, 10 км и самим полумарафоном – 21,1 км.

Участие в забеге платное. Купить билет участника можно только на сайте забег.рф. При оформлении билета каждый участник заполняет специальную форму с персональными данными и оплачивает его в личном кабинете. Только после этого участник считается зарегистрированным. На ранних этапах регистрации участникам предоставляется скидка.

Каждый участник получает стартовый номер с чипом хронометража, сертификат участия, фирменную футболку с символикой «Забег.РФ», памятную медаль финишера и подарки от партнёров. На протяжении всей трассы бегунам будут доступны точки питания, вода, поддержка болельщиков, а также музыкальное сопровождение.

По традиции старт во всех 85 городах будет дан одновременно и соберёт более 250 тысяч участников. Организаторы заявляют, что тем самым добьются мирового рекорда: заявка в Книгу рекордов Гиннеса уже подана. Кроме того, любители бега будут бороться за то, чтобы именно их город стал беговой столицей России в 2020 году.

Найти всю необходимую информацию о порядке и сроках регистрации, стартовых пакетах и программе мероприятия можно на сайте регистрации https://забег.рф/

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.