Олег Николаев призвал жителей республики присоединиться к акции «Народная память. Сохраним Победу! »

26 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев посетил Государственный архив современной истории Чувашской Республики.

В Год памяти и славы Госархив современной истории Чувашии объявил акцию «Народная память. Сохраним Победу!», приуроченную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В рамках акции сотрудники архива принимают документы из личных (семейных) архивов участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и тружеников тыла – письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи об уроженцах Чувашии, сохранившиеся фотографии военных лет, фотографии встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы, поздравительные открытки и другие материалы.

В поддержку акции «Народная память. Сохраним Победу!» Олег Николаев передал архивистам два видеоролика с воспоминаниями реальных свидетелей военных событий – его родственницы и соседки. Как рассказал руководитель региона, ролик подготовила дочь из материалов семейного архива, еще когда училась в школе и готовилась к конкурсу в честь Дня Победы. Во время подготовки она по-настоящему заинтересовалась историей войны, историей семьи, узнала много нового для себя и смогла интересно подать информацию в видеороликах.

По словам Олега Николаева, творческий продукт дочери натолкнул его на мысли об актуальности создания единого фонда видеовоспоминаний участников и свидетелей войны.

«Во времена войны мультимедийные средства не так были развиты как сегодня. Например, наш семейный архив очень скуден. Поэтому я решил выбрать именно такой формат передачи материалов. И хотел бы обратиться школьникам активнее присоединяться к акции «Народная память. Сохраним Победу!» — записать видеовоспоминания всех ветеранов, которые пока еще живы. Свидетелей войны осталось на самом деле немного, меньше 500 человек. Если мы сможем зафиксировать реальные воспоминания, если дети это сделают сами, лично задавая вопросы, смогут пообщаться с ветеранами, это будет очень интересный материал», — подчеркнул Олег Николаев.

Он также озвучил предложение присоединиться к этому процессу и общественные организации, в том числе в форме объявления отдельных конкурсов.

«Вместе с госархивом мы создали бы специальный ресурс, чтобы такие фильмы были в свободном доступе, чтобы на базе этого материала можно было создавать материалы и распространять воспоминания реальных людей для сохранения памяти о героях. Очень важно для подрастающего поколения, когда они соприкасаются к конкретным носителями этой информации», — сказал Олег Николаев.

Отметим, акция стартовала 13 января и будет проходить в течение 2020 г. На основе представленных документов архивистами будут подготовлены виртуальные выставки, электронные издания, статьи, публикации документов, которыми смогут познакомиться не только исследователи, но и школьники в ходе занятий в рамках патриотического воспитания.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.