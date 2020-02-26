Олег Николаев: «Отписки на обращения граждан недопустимы»

26 февраля на очередном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев, обсуждались вопросы исполнения органами исполнительной власти Чувашии поручений и указаний Президента России и состояния исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти региона в 2019 году.

Врио Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Николай Каргин в своем докладе отметил, что в течение прошлого года на контроле находилось почти 12 тысяч поручений. Количество поступивших документов в 2019 году по сравнению с 2018 годом значительно увеличилось (на 12,3%). В целом в регионе показатель исполнительской дисциплины высокий и составляет 98%. Лучшая исполнительская дисциплина отмечается в Минтруде Чувашии, Минфине Чувашии, Минюсте Чувашии, Госветслужбе Чувашии, Госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам, Гостехнадзоре Чувашии.

«Исполнительская дисциплина – важный момент в работе органов власти. Обратившиеся своевременно должны получать ответ. При этом недопустимы отписки на обращения граждан. Количество обращений можем уменьшить за счет качественной организации работы», – акцентировал внимание Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии попросил еще раз проанализировать состояние исполнения исполнительской дисциплины и повысить требования к организации данной работы, а также возложить персональную ответственность на заместителей за исполнительскую дисциплину.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

