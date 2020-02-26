На инициативы жителей республики выделят больше денег

Более 450 млн рублей в этом году Правительство республики предлагает выделить на проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Об этом на заседании Кабинета Министров республики заявил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков.Представляя проект закона о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», он отметил, что в 2019 году в Чувашии было реализовано 643 проекта на общую сумму 263,5 млн рублей. «В этом году к реализации предлагается 762 проекта. При этом мы планируем увеличить и сумму участия в них республиканского бюджета. По программе инициативного бюджетирования предусмотрено выделить почти 464 млн рублей», – отметил Михаил Ноздряков.

Кроме того, документ предусматривает в целом увеличение трансфертов из бюджета республики муниципалитетам на 3,5 миллиарда рублей. В частности предусмотрены дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий и тротуаров, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, клубов, спортивных объектов, на решение других вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.