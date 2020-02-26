В Шумерле продолжают вручать ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Так, 26 февраля награды получили еще 12 ветеранов, которые в торжественной обстановке вручили глава администрации Алексей Григорьев, глава города – Председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин, депутат городского Собрания Татьяна Кутырева. Праздничное мероприятие с чаепитием и душевными песнями состоялось в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения.

Официальные лица выразили слова благодарности ветеранам за их подвиг, за мирное небо над головой, за мужество и отвагу в тяжелые годы войны, пожелав им долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира и добра.

«Для меня честь поблагодарить вас, уважаемые участники войны, ветераны, труженики, за ваш подвиг. То, что мы живем на этой земле – ваша заслуга. Для меня гордость – исполнить поручение Президента и вручить вам юбилейные медали», – сказал глава администрации участникам церемонии.

Президент России объявил 2020-й Годом памяти и славы, и в этих словах заключён большой смысл. Для нас очень важно сохранить память о тех временах, сохранить уважение к подвигам и к заслугам, которые наши деды совершили в годы войны.

А одному труженику тыла, который пришел за наградой своего брата, так как тот по состоянию здоровья не смог сам подойти, медаль была вручена в кабинете главы администрации.

Сайт администрации города Шумерли.



