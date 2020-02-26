Внесены изменения в бюджет Территориального фонда ОМС на 2020 год

26 февраля на заседании Кабинета Министров рассмотрены изменения в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов, изменения в бюджет вносятся для распределения остатков средств, образовавшихся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января этого года.

С учетом изменений доходы бюджета Фонда в 2020 году составят 16659,8 млн рублей.

Расходы бюджета Фонда увеличиваются за счет использования остатков средств по состоянию на 1 января 2020 года на 8,9 млн рублей и составят 16740,1 млн рублей. Данные средства будут направлены на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования.

Проектом закона предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований между статьями расходов.

Софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, ранее производившееся за счет бюджета территориального фонда, теперь будет производиться за счет целевых межбюджетных трансфертов.

В связи с изменением источника таких расходов проектом закона предусматривается увеличение финансирования медицинских организаций на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики в 2020 году на 245,6 млн рублей. Средства, высвободившиеся в связи с перераспределением расходов, будут направлены в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики.