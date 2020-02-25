26 февраля в Чувашии пройдет Единый день сдачи ЕГЭ родителями

26 февраля в Чувашской Республике пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот раз акция посвящена Году памяти и славы.
В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
Возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ.
На мероприятии можно будет увидеть:
как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;
как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);
как выглядят КИМ ЕГЭ 2020 года по истории;
По завершении пробного экзамена состоится круглый стол с участием перового заместителя министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтины Федоровой и других участников акции «Особенности организации ЕГЭ в 2020 году».
Акция будет проходить на базе «СОШ № 59» г. Чебоксары, «СОШ №1» г. Шумерля, «СОШ № 9» г. Канаш, «СОШ № 3» г. Ядрин, «СОШ №2» г. Новочебоксарск, «Моргаушская СОШ» Моргаушского района, «Аликовская СОШ» Аликовского района, «Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района.
Для того, чтобы принять участие в акции необходимо подойти в выбранную вами школу лично, позвонить по телефону или направить запрос по адресу электронной почты до 25 февраля 2020 года.
Начало 26 февраля в 11:00.
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.
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