26 февраля в Чувашии пройдет Единый день сдачи ЕГЭ родителями

26 февраля в Чувашской Республике пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот раз акция посвящена Году памяти и славы.

В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

Возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ.

На мероприятии можно будет увидеть:

как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;

как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);

как выглядят КИМ ЕГЭ 2020 года по истории;

По завершении пробного экзамена состоится круглый стол с участием перового заместителя министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтины Федоровой и других участников акции «Особенности организации ЕГЭ в 2020 году».

Акция будет проходить на базе «СОШ № 59» г. Чебоксары, «СОШ №1» г. Шумерля, «СОШ № 9» г. Канаш, «СОШ № 3» г. Ядрин, «СОШ №2» г. Новочебоксарск, «Моргаушская СОШ» Моргаушского района, «Аликовская СОШ» Аликовского района, «Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района.

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо подойти в выбранную вами школу лично, позвонить по телефону или направить запрос по адресу электронной почты до 25 февраля 2020 года.

Начало 26 февраля в 11:00.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.