Сборная Чувашии выиграла «бронзу» чемпионата мира по спортивному туризму

Сборная команда Чувашии по спортивному туризму выиграла «бронзу» чемпионата мира на горном маршруте 5 класса сложности.

В минувшие выходные в Минске стали известны победители и призеры чемпионата мира по спортивному туризму по итогам 2019 года в различных дисциплинах. Бронзовыми призерами чемпионата планеты на горном маршруте стали наши земляки: Григорий Львов, Алексей Николаев, Дмитрий Александров и Максим Шарыпкин.

Чтобы получить заслуженные медали, наши спортсмены в течение 25 дней прошли горный маршрут 5-ой категории сложности. С 23 июля по 16 августа команда Чувашии преодолела различные препятствия (перевалы, вершины) в горах Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов Алтая. Протяженность маршрута – 237 км. Совершены восхождения на пик Маашей-Баши (высшая точка Северо-Чуйского хребта), гору Карагем-Баши, гору Актру, пик Иикту (высшая точка Южно-Чуйского хребта).

Отметим, что это уже второе успешное выступление наших спортсменов на чемпионате мира. В прошлом году сборная Чувашии завоевала «серебро» соревнований.

Поздравляем спортсменов республики и желаем новых спортивных достижений!

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.